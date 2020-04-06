Актриса из «Лолиты» Кубрика умерла из-за пневмонии

Канадская актриса Ширли Дуглас, сыгравшая в фильме «Лолита» Стэнли Кубрика, умерла в Торонто. Об этом в Twitter сообщил ее сын, актер и режиссер Кифер Сазерленд.

Отмечается, что Дуглас умерла из-за осложнений, вызванных затяжной пневмонией. Сазерленд подчеркнул, что ее заболевание не связано с коронавирусом. «Она боролась за свою жизнь уже довольно долго, и мы, ее семья, понимали, что этот день скоро настанет», — написал он.

Артистке было 86 лет.

В ленте «Лолита», основанной на одноименном романе писателя Владимира Набокова, Ширли Дуглас исполнила роль миссис Старч. Кроме того, она снялась в фильмах «Связанные насмерть», «Месмер» и сериалах «Лабиринт правосудия», «Франклин», а также сыграла в картине «Ищите женщину», режиссером которой выступил Сазерленд. Сын актрисы наиболее известен по главной роли в сериале «24 часа».