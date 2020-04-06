Власти Украины предложили амнистировать заключенных из-за коронавируса

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Смирнов предложил из-за пандемии коронавируса амнистировать заключенных, отбывающих наказание за незначительные преступления, сообщает «Страна.ua».
По словам Смирнова, мировая практика последних нескольких недель показала готовность властей в ряде государств принять неотложную амнистию для тех, кто сидит за малозначительные преступления, или тех, чей срок подходит к концу. «Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать», — сказал замглавы президентского офиса.
Фигурантов уголовных дел следует отправлять не под арест, а на принудительный карантин. Под стражей должны содержаться только социально опасные граждане, подозреваемые в насильственных преступлениях, посягательстве на территориальную целостность и безопасность государства.
По последним данным, на Украине выявили коронавирус у 1319 человек, скончались 38 пациентов. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 превысило 1,2 миллиона человек. Почти 70 тысяч из них умерли, 265 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения