Власти Украины предложили амнистировать заключенных из-за коронавируса

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Смирнов предложил из-за пандемии коронавируса амнистировать заключенных, отбывающих наказание за незначительные преступления, сообщает «Страна.ua».

По словам Смирнова, мировая практика последних нескольких недель показала готовность властей в ряде государств принять неотложную амнистию для тех, кто сидит за малозначительные преступления, или тех, чей срок подходит к концу. «Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать», — сказал замглавы президентского офиса.

Фигурантов уголовных дел следует отправлять не под арест, а на принудительный карантин. Под стражей должны содержаться только социально опасные граждане, подозреваемые в насильственных преступлениях, посягательстве на территориальную целостность и безопасность государства.

По последним данным, на Украине выявили коронавирус у 1319 человек, скончались 38 пациентов. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 превысило 1,2 миллиона человек. Почти 70 тысяч из них умерли, 265 тысяч излечились.

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