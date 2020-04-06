Организаторов отмененных концертов обязали вернуть россиянам деньги за билеты

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что организаторы концертов обязаны вернуть россиянам деньги за билеты на отмененные мероприятия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 6 апреля.
По словам Мишустина, потерю билетов необходимо компенсировать — предложить покупателям альтернативу в виде посещения других мероприятий после отмены режима самоизоляции в стране. В случае если граждан не устроит предложение, им необходимо вернуть потраченные средства.
Премьер-министр подписал соответствующее постановление, которое, помимо концертов, распространяется на любые зрелищные мероприятия организаций исполнительских искусств и музеев, а также на экскурсионные путевки. Отмечается, что деньги за билеты, приобретенные по интернету, возвращаются не позднее 30 дней с момента обращения покупателя.
26 марта организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о субсидиях для отрасли и о помощи, аналогичной поддержке культурных госучреждений, чтобы сохранить театрально-концертный рынок страны. В частности, главу государства попросили разрешения не возвращать деньги за билеты, вместо этого перенеся мероприятия на другие даты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения