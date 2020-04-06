Российский пенсионер расстрелял семью дочери

В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, преступление произошло днем 5 апреля. Подозреваемый приехал на тракторе к дому, где проживала 36-летняя дочь со своей семьей. Пенсионер трактором перевернул автомобиль родственницы, а когда она вместе с 42-летним супругом и их 17-летним сыном выбежали из дома, подозреваемый открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья. Он выпустил не менее 10 пуль. Потерпевшие стали убегать, но получили ранения.

Женщину с ранениями головы и груди госпитализировали в реанимацию, ее муж получил легкие ранения, сын не пострадал.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Он задержан. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что между подозреваемым и дочерью длительное время был имущественный конфликт, из-за которого и произошла стрельба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru