Белорусская модель показала свой блокатор вирусов и была поднята на смех

Белорусская модель Екатерина Коба показала подписчикам свой блокатор вирусов, который якобы может послужить защитой во время пандемии. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

Модель опубликовала видео, в котором продемонстрировала бейдж, висящий на ее шее. Подписчики ранее интересовались, что это за предмет. «Это блокатор вирусов, действует на несколько метров, также такие есть и для помещений. Очень сложно найти, практически невозможно», — пояснила она.

Видео вскоре было удалено, однако за то время, что оно находилось в сети, подписчики успели посмеяться над моделью. «Блокаторы вируса... Звучит глуповато», «Как в такое можно было поверить?», «Зато мы повеселились», — комментировали они.

Позже Коба выложила пост, под которым объяснила свои действия. Она убеждала аудиторию в том, что это не было рекламой и что «блокаторы» ей передал близкий человек. «Мы все ошибаемся, и я не исключение!» — призналась она.

Ранее в марте женщина придумала способ защититься от коронавируса, изготовив маску из старого бюстгальтера. Она опубликовала видео процесса на Facebook, после чего оно стало вирусным и собрало более 15 тысяч лайков и комментариев. Большинство пользователей не одобрили идею, заявив, что не имеющая фильтра маска не способна защитить от вируса.

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