Ценности
 
Последние новости
Раскрыта новая дата обнаружения первого случая заражения коронавирусом
Нападение разъяренной пумы на женщину попало на видео
Коронавирус поможет Израилю обрести правительство
Девушка раскрыла желание напиться и не сидеть с детьми и нашла поддержку в сети
Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ветра 
Названы сроки отскока рубля
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Новости партнеров

Американский ювелирный бренд создал кольцо с лезвием для самообороны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Defender Ring

Американский ювелирный бренд Defender Ring создал украшение со скрытым лезвием, которое можно использовать для самообороны. Об этом сообщает Metro.

В кольце спрятано лезвие, способное порезать кожу, повредить глаза и даже собрать ДНК человека. У аксессуара имеется съемная верхушка, которая откручивается за три секунды, чтобы высвободить острый 5-миллиметровый клинок. Кольца сделаны из разных материалов, включая розовое золото, нержавеющую сталь и серебро.

34-летний Райан Ли (Ryan Lee) придумал украшение после убийства двух женщин, на которых напали во время их пробежки. «Это происшествие с бегуньями, убитыми средь бела дня, побудило меня создать практический предмет самозащиты», — пояснил он.

Создатель кольца также отметил, что длина клинка может оказаться недостаточной для самообороны, поэтому в качестве другой возможности спастись он предлагает побег. Ли надеется, что кольцо придаст владелице чувство безопасности. «Носите Defender Ring, сжимайте кулак и бейте атакующего по глазам, горлу или лицу, чтобы нанести глубокую колотую рану», — говорится на сайте.

Коллекция была запущена в июне 2019 года, и аксессуар сразу стал хитом, в связи с этим Райан планирует выпустить кольцо с лезвием, которое в два раза длиннее. Однако у этого аксессуара для самообороны есть один минус: если причинить им серьезную травму, хозяина украшения могут обвинить в нападении.

11 марта сообщалось, что неизвестная изобретательница придумала способ защититься от коронавируса, изготовив маску из старого бюстгальтера. На опубликованном в Facebook видео женщина с помощью клея закрепляет отделенные чашки и бретельки таким образом, чтобы конструкция прочно держалась на голове.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fancy rings hide blade that can pierce an attacker’s eyes and collect their DNA
Женщина придумала способ защититься от коронавируса бюстгальтером
Маски от коронавируса превратили в модный аксессуар
Медсестра придумала еще один способ защиты от коронавируса
Ценности
Ценности00:02Сегодня
Валентина Терешкова, 1971

Русская Чайка

Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
20:1912 марта

Популярную плюс-сайз-модель высмеяли в сети за порвавшееся на ягодицах платье

18:3412 марта

Сестра Кардашьян попала на обложку журнала в откровенном наряде

17:5212 марта

Блогерша повторила видео популярной плюс-сайз-модели в белье и насмешила фанатов

Ценности00:02 8 марта
Мод Вагнер

Синяя болезнь

Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
16:4212 марта

Билли Айлиш показала новое украшение по цене квартиры в Москве

15:3412 марта

Российские магазины выложили журнал с трансгендером обложкой вниз

14:1912 марта

Девушка лишилась памяти после операции по увеличению груди

Ценности00:08 6 марта
Тэдди

«У русских и так много проблем»

Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
13:1512 марта

Наоми Кэмпбелл снялась в обтягивающем платье без нижнего белья

12:3112 марта

Российская мебельная фирма сравнила кожу девушек разных рас с обивкой дивана

11:2912 марта

Папка британского политика сменила цвет в эфире новостей

Россия
Глухонемых таксистов ограбили и избили в Дагестане
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»
Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
Названы условия возможного участия Путина в выборах президента в 2024 году
Путин допустил свой пятый президентский срок
Госдума уже поддержала поправку, по которой он может пойти на новые выборы
В Кремле объяснили суть поправок Терешковой
«Вначале у здорового ребенка отказала нога, потом рука»
У девочки развивается опухоль мозга, ее спасет протонная терапия. Ей нужна ваша помощь
Крестный ход против коронавируса в российском городе отменили из-за коронавируса
Все материалы
Мир
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке
Бельгия ввела общенациональный карантин
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
В стране закрыты границы, школы и введен запрет на перемещение
У жены премьер-министра Канады подтвердили коронавирус
«Мы получим все ответы»
В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
ЕС осудил решение США запретить въезд из Европы
«Эрдоган не может просто уйти»
Почему Турции так нужен Идлиб и как США повлияют на ситуацию в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Власти Киева расторгли договоры аренды с посольством России
Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
Готовящего план примирения с Донбассом советника Зеленского обвинили в госизмене
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
Китайца осудили на 10 лет за попытку купить секретные украинские технологии
Все материалы
Экономика
Американские рынки рухнули
Саудовская Аравия нанесла мощный удар по России в нефтяной войне
Глава группы Тинькофф разделил банк и Олега Тинькова
Время краха
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир
Цены на нефть обрушили курс рубля
Стоимость нефти Brent упала почти на треть. Курсы доллара и евро резко подскочили всего за один день
Все материалы
Силовые структуры
Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области
Блестящие стволы
Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными
«Пошли большие деньги — появились трупы»
Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Все материалы
Наука и техника
Apple разрешила протирать iPhone
Выявлены новые симптомы коронавируса
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
Решена 70-летняя загадка молекулы со структурой в 126 измерениях
Натуральный сексизм
Чем объясняется ранняя смерть мужчин и как в этом замешаны женские хромосомы
Все материалы
Спорт
Макгрегор назвал друга Нурмагомедова кретином за недовольство женскими боями
Рика Кихира«Она не даст нашим девчонкам покоя»
Рика Кихира — звезда японского фигурного катания. Способна ли она остановить учениц Тутберидзе?
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Йоэль Ромеро«И это по-вашему чемпион?»
Скандал в главном бою и невероятная рубка в женском поединке — итоги UFC 248
Главу UFC шокировало поведение претендента на пояс в клетке
Иван Удодов«Этот человек восстал из мертвых»
Как советский тяжелоатлет выжил в немецком концлагере, а потом выиграл золото Олимпиады
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
Все материалы
Культура
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Харви ВайнштейнВайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
Дочь Спилберга рассказала о реакции родителей на ее уход в порно
Энрике Иглесиас «Мне очень не хочется верить в ад»
Энрике Иглесиас об Анне Курниковой, русском имени для ребенка и Билли Айлиш
Экс-ассистентка Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом
Что-то с памятью моей
Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат уволенной за домогательства журналистки раскрыла изнанку произошедшего
Блогерша Инстасамка рассказала о проблемах с отцом из-за высоких заработков
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Российский комик указал на признаки злодейства во внешности Терешковой
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Россиянам предложили заработать с помощью несуществующей поправки в Конституцию
«Пролить свет на темную сторону»
 
Все материалы
Ценности
Блогерша повторила видео популярной плюс-сайз-модели в белье и насмешила фанатов
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Билли Айлиш показала новое украшение по цене квартиры в Москве
Тэдди«У русских и так много проблем»
Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
Российские магазины выложили журнал с трансгендером обложкой вниз
Жертва моде
Белье напоказ, БДСМ и похмельные наряды: как прошла Неделя моды в Париже
Девушка лишилась памяти после операции по увеличению груди
Все материалы
Путешествия
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости
«Здесь люди уважают себя и свой труд»
История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
70-летнего доктора уличили в просмотре жесткого порно на рабочем месте
«Сейчас людьми двигает выгода»
Почему жители одной из богатейших стран мира уезжают в пустыню пасти верблюдов
Поросенок-мутант с «человеческим лицом» напугал фермеров
Все материалы
Представлен другой Hyundai Solaris
Забытые концепты: Cadillac Jacqueline
Элегантное купе, достойное Первой Леди Америки
Найден секретный ангар с заброшенными автомобилями ГАЗ
Мечта миллионеров и рок-звезд шестидесятых: спортивный люксовый… универсал
Intermeccanica Murena 429 GT: выдающийся автомобиль, о котором вы наверняка не слышали
Появились фотографии Lada Vesta с новой опцией
Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2
Находим минусы, считаем расходы, и беспокоимся за судьбу главного бизнес-седана всея Руси
У Datsun on-DO появилась «комфортная» версия в России
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Более 100 километров федеральной трассы отремонтируют
В итальянской пасте нашли пользу для здоровья россиян
Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»
Все материалы