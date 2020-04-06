Невеста потанцевала с официантом на свадьбе и спустя восемь лет стала его женой

Жительница английского города Стоунхаус, графство Глостершир, потанцевала на своей свадьбе с официантом и спустя восемь лет стала его женой. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя Натали Перри (Natalie Perry) рассказала, что сыграла свадьбу в 2012 году на греческом острове Крит. На церемонии невеста познакомилась с официантом Фредом Касой (Fred Kasa) и станцевала с ним сиртаки. В 2016 году Перри развелась, а спустя год, во время семейного путешествия, вновь посетила ресторан, где проходила ее свадьба. Там она встретила Касу. «Я сразу его узнала», — отметила она.

«В тот вечер я чувствовала, что он не сводит с меня глаз, — вспоминает британка. — Я отошла в туалет, чтобы помыть руки, и встретила его. Мы разговорились». На следующий день Перри и Каса пошли на свидание. По ее словам, между ними сразу вспыхнули чувства. Оставшуюся часть отпуска пара провела вместе. Вернувшись обратно в Великобританию, Перри продолжила поддерживать связь с Касой на расстоянии.

В декабре 2017 года Каса переехал жить к Перри, а спустя полгода сделал ей предложение руки и сердца. 8 февраля 2020 года пара поженилась. Теперь молодожены планируют отправиться в медовый месяц на Крит.

Ранее сообщалось, что 26-летняя жительница США Меган Уиллис (Megan Willis) ушла от мужа к 49-летнему диджею Марку Стоуну (Mark Stone), который работал на вечеринке в честь их свадьбы. Чтобы быть вместе, Стоун развелся с женой, с которой был в браке 27 лет.

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