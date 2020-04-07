Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания. Перевод обращения сотрудников La Stampa опубликовал портал «ИноСМИ».
В редакции заявили, что газета рассказала о российской помощи Италии как о проявлении дружбы и солидарности в трудный для республики момент. «В то же время в некоторых статьях мы выражали сомнения и озадаченность — с итальянской стороны и не только — в отношении возможного присутствия в составе российской миссии на итальянской территории военных, вовлеченных в разведмиссии», — добавили там, отметив, что эти два аспекта журналисты осветили с равным профессионализмом.
Вместе с тем сотрудники назвали заявление Минобороны России откровенным оскорблением и неуважением права на журналистскую деятельность.
Главный редактор La Stampa Маурицио Молинари (Maurizio Molinari), в свою очередь, отметил, что такое заявление доказывает, «с помощью каких инструментов Россия контролирует информацию и не только». «Но главное, это недопустимая попытка перенести эти методы за пределы их границ, в нашу страну, в Европу. Этот факт рискует стать серьезным прецедентом, если наше правительство не потребует немедленных разъяснений. И, главное, необходимых извинений», — заключил Молинари.
В марте газета опубликовала статью, где со ссылкой на неназванные источники сообщалось, что 80 процентов предоставленной Москвой помощи якобы бесполезны в борьбе с пандемией коронавируса. В тексте отмечалось, что российская сторона использует этот предлог с целью добиться политических дивидендов.
Комментируя эту статью, в Минобороны заявили, что La Stampa дискредитирует миссию России в Италии и «в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников».
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения