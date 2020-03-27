Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление было опубликовано на странице российского диппредставительства в Twitter.
Посол Сергей Разов назвал некорректными и дезинформирующими данные двух статей о «бесполезности» 80 процентов помощи. Отмечается, что премьер-министр Джузеппе Конте поблагодарил президента России Владимира Путина за нее.
«Как нам кажется, об этом [пользе помощи] стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо, где начинают работу наши специалисты и техника», — написал Разов. Он также отметил, что читатели сами должны оценить, кто является настоящим другом Италии.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения