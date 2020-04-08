Звезда сериала «Деффчонки» заразилась коронавирусом и была затравлена

Звезда сериала «Деффчонки», 35-летняя российская актриса театра и кино Галина Боб заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, после чего интернет-пользователи затравили артистку.

В Instagram Stories Боб рассказала, что у нее нет температуры, она чувствует себя хорошо. Артистка призналась, что результаты анализов ей прислали ночью, после чего она не спала до утра из-за беспокойства.

Актриса заявила, что ее затравили из-за того, что она сходила в аптеку, подозревая, что у нее коронавирус: «Меня заклевали. Я сама паниковала, я делала все ровно так, чтобы меня это не коснулось. Но вот так произошло».

В еще одном посте она написала, что нарушила режим самоизоляции в ожидании результатов теста, поскольку была уверена, что они будут отрицательными — у нее не было никаких симптомов кроме потери обоняния, и ей необходимо было приобрести лекарства для мужа. «Да и вообще, одно то, что я все-таки нашла способ сделать тест — уже хорошо! А вы? Уверены, что вы не носители 🤴🏻👸🏼? Прям уверены, что, бухая пивасик во дворе, вы никому не принесете проблем?» — спросила Боб.

35-летняя Галина Боб также снималась в сериалах «Солдаты», «Зоя», «След», появилась в фильмах «Ивановъ» и «Карусель».

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