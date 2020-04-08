Лжеадвокат сел в СИЗО вместо «подзащитного» ради оплаты карточного долга

В Ростовской области лжеадвокат сел в СИЗО вместо своего «подзащитного», чтобы отдать карточный долг. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, осужденный за кражу 28-летний уроженец Узбекистана был задержан в декабре 2019 года при попытке вскрыть банкомат. Оказавшись в СИЗО, подозреваемый позвонил своему 27-летнему земляку и предложил возможность закрыть свой старый карточный долг организацией побега из тюрьмы. Знакомый согласился.

У должника были коррупционные связи в адвокатской палате города, с помощью которых он обзавелся удостоверением адвоката. Надев для маскировки парик и очки, он приехал в СИЗО № 5 якобы для оказания помощи подзащитному. На встрече подельники обсудили план побега и на следующий день лжеадвокат пришел и обменялся со своим «клиентом» вещами. Используя одежду и очки товарища, а также беспечность охраны учреждения, беглец покинул следственный изолятор.

5 апреля сообщалось, что в городе Батайск сотрудники МВД задержали мужчину за кражу и при проверке его личности установили, что по всем документам он находится в СИЗО-5 Ростова-на-Дону за аналогичное преступление. Полицейские позвонили в изолятор и узнали, что задержанный ими мужчина 1992 года рождения в настоящий момент находится в камере. Однако детальная проверка подтвердила личность задержанного. В ходе разбирательства было установлено, что эти два месяца в СИЗО находился другой человек.

В настоящий момент в отношении подельников возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи») и по 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Также под следствием по статье 293 УК РФ («Халатность») оказался и прапорщик, проявивший беспечность.

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