Российский лжеадвокат отсидел два месяца за своего «подзащитного»

В Ростовской области лжеадвокат отсидел два месяца за своего «подзащитного». Об этом в воскресенье, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в городе Батайск сотрудники МВД задержали мужчину за кражу и при проверке его личности установили, что по всем документам он находится в СИЗО-5 Ростова-на-Дону за аналогичное преступление. Полицейские позвонили в изолятор и узнали, что задержанный ими мужчина 1992 года рождения в настоящий момент находится в камере. Однако детальная проверка подтвердила личность задержанного. В ходе разбирательства было установлено, что эти два месяца в СИЗО находился другой человек.

«В ходе проверки было установлено, что из СИЗО был совершен побег. 4 февраля знакомый арестованного пришел с поддельным удостоверением адвоката и другими необходимыми бумагами в очках и парике якобы на встречу с подзащитным. Там он отдал своему "подзащитному" очки и парик, а также поменялся с ним одеждой, в результате чего арестованный спокойно вышел на свободу в сопровождении младшего инспектора ФСИН», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, добавил источник, в настоящее время проводится проверка по факту нарушения со стороны следователя: он два месяца не вызывал арестованного для проведения следственных действий.

Как сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«По версии следствия, 4 февраля 2020 года вследствие недобросовестного исполнения должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО, отсутствия должного контроля, с территории режимного учреждения совершил побег мужчина, обвиняемый в совершении кражи», — рассказала Гагалаева.

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