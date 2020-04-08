Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве практически нет повсеместного закрытия предприятий под одну гребенку — многие продолжают работать или перешли в удаленный режим. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя меры по борьбе с распространением коронавируса в столице в ходе встречи с губернаторами. Трансляция заседания ведется в YouTube.
По его словам, необходимо сейчас сделать так, чтобы предприятия вернулись в нормальный режим работы. Глава государства отметил, что в каждом регионе сформируют список системных предприятий. «В качестве срочной помощи предлагаю распространить на все малые и средние предприятия отсрочку на уплату страховых взносов на полгода», — добавил Путин.
Ранее президент также призвал регионы существенно нарастить ресурсы и возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.
Глава государства уже дважды обращался к нации из-за распространения коронавируса на территории страны. В первом выступлении от 25 марта Путин заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 4 апреля для борьбы с новым заболеванием. Позже, 2 апреля, в ходе обращения президент объявил весь апрель в стране нерабочим.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения