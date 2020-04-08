Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве практически нет повсеместного закрытия предприятий под одну гребенку — многие продолжают работать или перешли в удаленный режим. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя меры по борьбе с распространением коронавируса в столице в ходе встречи с губернаторами. Трансляция заседания ведется в YouTube.

По его словам, необходимо сейчас сделать так, чтобы предприятия вернулись в нормальный режим работы. Глава государства отметил, что в каждом регионе сформируют список системных предприятий. «В качестве срочной помощи предлагаю распространить на все малые и средние предприятия отсрочку на уплату страховых взносов на полгода», — добавил Путин.

Ранее президент также призвал регионы существенно нарастить ресурсы и возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.

Глава государства уже дважды обращался к нации из-за распространения коронавируса на территории страны. В первом выступлении от 25 марта Путин заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 4 апреля для борьбы с новым заболеванием. Позже, 2 апреля, в ходе обращения президент объявил весь апрель в стране нерабочим.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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