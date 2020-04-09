Рэперша Чинна Роджерс умерла в 25 лет из-за передозировки наркотиков

Американская рэперша Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает The Sun в четверг, 9 апреля.

Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотических веществ. Артистка ранее боролась с опиоидной зависимостью.

Роджерс начала работать моделью в 14 лет, а год спустя познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом, основателем хип-хоп-группы A$AP Mob, который уговорил ее заняться музыкой. Родригес, известный как A$AP Yams, умер в 2015 году от передозировки наркотиков.

Артистка выпустила несколько синглов в 2013-м и 2014 году, ее первым хитом стал трек Selfie. Дебютный альбом Роджерс, Ninety, вышел в 2016-м. Ее последней, четвертой пластинкой стал релиз под названием in case i die first («В случае, если я умру первой»), он был выпущен в декабре 2019 года.