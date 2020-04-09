Ранняя весна ускорила восстановление лесов в России

В 2020 году лесокультурный сезон стартовал раньше запланированного срока из-за раннего прихода весны. Из-за этого темпы восстановления лесов в России ускорились, сообщили в пресс-службе Рослесхоза, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" высажены лесные культуры на площади более 5,2 тысячи гектаров. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнули в Рослесхозе.

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Отмечается, что наиболее активно к восстановительным работам приступили в Брянской, Тамбовской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия. 182 гектара лесных насаждений было восстановлено на Северном Кавказе.

В 2020 году целевой показатель проекта «Сохранение лесов» — 1,1 миллиона гектаров. Наиболее масштабные задачи запланированы в регионах Сибирского, Северо-Западного и Дальневосточного федерального округов.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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