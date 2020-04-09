Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал возможную причину пожара в доме престарелых «Третий возраст». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в котельной, которая размещена на цокольном этаже здания, «ориентировочно был хлопок». Бирюков добавил, что котельная работает на дизельном топливе.

Возгорание в пансионате произошло в среду, 8 апреля. По предварительным данным, пожар начался с подвального этажа, потом перекинулся на первый. В здании произошло сильное задымление. Ранее сообщалось, что 50 человек были эвакуированы из здания, еще 13 были спасены сотрудниками МЧС. В результате происшествия четыре человека погибли. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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