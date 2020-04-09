Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «ФК Открытие» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвали самое подготовленное к кризису поколение россиян. Им оказалось поколение «зумеров» — люди в возрасте от 18 до 23 лет.
Почти половина — 49 процентов — опрошенных, подходящих под критерии «зумеров», имеют сбережения (больше, чем в любой другой возрастной категории). При этом накопления образуются, несмотря на то, что 62,1 процента «зумеров» имеют ежемесячный доход ниже остальных категорий россиян — от менее, чем пяти до 25 тысяч рублей.
Также представители поколения Z (второе название «зумеров») оказались наиболее склонными к диверсификации источников своих доходов. 58,2 процента респондентов в этой категории стараются получать доходы из нескольких источников. У большинства опрошенных в остальных категориях имеется только один источник дохода.
Помимо этого, респонденты из числа «зумеров» оказались более склонными к ведению личного бюджета и к учету доходов и расходов. Этим занимаются 57 процентов опрошенных. 86,2 процента не покупают разрекламированных товаров.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения