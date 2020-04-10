ЕАЭС примет антикризисные меры и начнет дедолларизацию из-за коронавируса

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) примет меры по обеспечению стабильности в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает РИА Новости.

По его словам, комплекс мер поделен на две части — временные и системные. В пакет первых входят взаимодействие органов ЕАЭС при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий и организации поставок товаров первой необходимости, снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин для отдельных отраслей экономики, а также обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузоперевозок.

К системным мерам относится обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивого функционирования финансовых рынков, платежных систем, поддержка предприятий, более активное участие региональных финансовых институтов.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в то же время призвал нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики ЕАЭС, увеличив расчеты в национальных валютах за поставляемые топливно-энергетические и сырьевые товары, сообщает БЕЛТА.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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