Лукашенко не увидел смысла в союзе с Россией и Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который также входят Россия, Казахстан, Армения и Киргизия. В разговоре с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем глава республики заявил, что строить ЕАЭС даже не начали, пишет БЕЛТА.

Лукашенко не увидел смысла в экономическом объединении, так как у входящих в него стран на данный момент «абсолютно нет» единой промышленной и аграрной политики.

«Мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться», — возмутился Лукашенко. Он призвал договориться и работать над объединением, чтобы ЕАЭС стал привлекателен для других потенциальных участников.

Для примера белорусский лидер напомнил, что каждая страна имеет право вносить в свое председательство предложения, после чего остальные участники соглашаются с ними или нет. А если таких предложений нет, что пока и происходит, то всем государствам пора это признать и искать собственные направления развития.

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Лукашенко подчеркнул, что отношения России и Белоруссии являются стержнем и маяком ЕАЭС, но именно в них сейчас возникают проблемы, поскольку Москва пытается принудить Минск к интеграции.

С конца прошлого года Россия и Белоруссия не могут прийти к соглашению по поводу поставок нефти и газа. Лукашенко обвиняет Москву в завышении цен и нарушении собственных обязательств. Из-за этого республика начала искать альтернативных поставщиков и, в частности, пригрозила использовать для закупок нефти транзитный нефтепровод. В свою очередь Россия настаивает на углубленной интеграции экономик двух стран.

На прошлой неделе, 21 февраля, белорусский лидер сообщил о «неожиданном» предложении российского коллеги Владимира Путина, который согласился компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы. Однако в сегодняшнем разговоре с Мясниковичем Лукашенко рассказал, что «министры по-своему трактуют» эти договоренности.

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