Россиянам раскрыли советы по спасению от коронавируса после улицы

Видео: t.me/stopcoronavirusrussia

Россиянам раскрыли советы о том, как обезопасить себя и не принести домой с улицы коронавирус. Соответствующее видео опубликовал в пятницу, 10 апреля, СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в своем Telegram-канале.

Так, специалисты порекомендовали, чтобы люди заранее на открытом пространстве не прикасались ни к каким поверхностям. Они также посоветовали по возвращении домой помыть руки горячей водой с мылом, умыть лицо или же принять душ.

Верхнюю одежду, сумку и обувь рекомендуется оставить в прихожей, это также касается и кошелька, и ключей. При этом специалисты порекомендовали протирать сумку и пакеты специальной бактерицидной салфеткой или же обрызгать раствором хлорки из пульверизатора.

Эксперты отметили, что телефон, планшет или очки можно обработать антисептиком, чтобы избавиться от возможных вирусов. Кроме того, необходимо чаще стирать одежду, используемую для выхода на улицу: температуру воды лучше настроить выше 60 градусов, также можно обрабатывать вещи горячим паром.

8 апреля директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сказал, что в России этой осенью может начаться вторая волна заражения коронавирусом. На сроки распространения инфекции будут влиять эпидемиологические, организационные, медицинские и экономические факторы. По его мнению, большое значение будут иметь новая система тестирования и разумное применение лекарств.

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