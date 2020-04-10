«Фонбет» пожертвовал 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Букмекерская контора «Фонбет» пожертвовала 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Парамонов, пишет газета «Известия».

По его словам, решение было принято акционерами. Средства пойдут на приобретение масок, средств защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, а также на другие на медицинские нужды. «Мы восхищаемся сотрудниками медицинских учреждений и волонтерами, — добавил Парамонов. — Мы будем рады, если коллеги с рынка поддержат эту инициативу по мере своих возможностей».

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20 марта правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки. В список попала и букмекерская контора «Фонбет».

«Для нас включение в список стало неожиданной новостью, мы не обращались с просьбой о помощи к государству», — отреагировал гендиректор компании на включение в список системообразующих организаций. Он пояснил, что «Фонбет» оказался в этом списке по формальным критериям. В частности, по числу сотрудников, широкой географии присутствия в регионах, крупные налоговые выплаты. Парамонов добавил, что букмекерская контора принимает активное участие в развитии российского спорта — только за 2019 год, по словам руководителя организации, спортивным федерация было перечислено более 185 миллионов рублей.

«Мы сами готовы и будем помогать, нам господдержка сейчас не нужна. Компания провела оптимизацию и сейчас чувствует себя уверенно. Сейчас — в трудную минуту — будет правильнее, если эти средства пойдут тем, кто действительно нуждается в них», — заключил Парамонов.

Ранее, 3 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ проработать меры по спасению экономики от последствий коронавируса. Среди главных поручений оказались меры по обеспечению устойчивости работы системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей.

6 апреля российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса. Речь идет о поддержке компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением инфекции. Меры касаются налоговых платежей. Так, срок представления деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март-май 2020 года, продлеваются на три месяца.

По состоянию на 10 апреля в России за сутки зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период эпидемии умерло 94 человек, выздоровели 795.

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