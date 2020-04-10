В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом

Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
Это стало первым случаем смерти среди сотрудников «Газпрома».
«Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное предприятие «Газпрома», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири потребителям европейской части страны, а также странам ближнего и дальнего зарубежья. Общая протяженность магистральных газопроводов предприятия составляет более 27,6 тысячи километров.
По информации на 10 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 94,8 тысячи скончались, около 353 тысяч излечились. В России коронавирус выявили более чем у 10 тысяч человек, 698 выздоровели. Вируса пока нет только в трех российских регионах — на Чукотке, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения