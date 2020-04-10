В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом

Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.

Это стало первым случаем смерти среди сотрудников «Газпрома».

«Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное предприятие «Газпрома», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири потребителям европейской части страны, а также странам ближнего и дальнего зарубежья. Общая протяженность магистральных газопроводов предприятия составляет более 27,6 тысячи километров.

По информации на 10 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 94,8 тысячи скончались, около 353 тысяч излечились. В России коронавирус выявили более чем у 10 тысяч человек, 698 выздоровели. Вируса пока нет только в трех российских регионах — на Чукотке, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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