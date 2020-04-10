В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

У них был подтвержден диагноз пневмония, а тесты на коронавирус показывали положительный результат. Среди новых жертв инфекции — пациенты от 33 до 87 лет. Трое из них были в возрасте до 45 лет.

Отмечается, что у всех пациентов были сопутствующие заболевания: в частности, у 39-летнего и 42-летнего заразившихся были проблемы с сердцем, а также острая сердечная и печеночная недостаточность. У четверых был хронический бронхит, другие пациенты страдали от гипертонии, атеросклероза и порока сердца. Еще одна скончавшаяся — 33-летняя женщина — не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медучреждения.

Таким образом число погибших в столице достигло 50. С учетом новых данных в России с начала эпидемии умерли 89 человек.

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По информации на 10 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 91,7 тысячи скончались, около 344 тысяч излечились. В России коронавирус выявили у 10 131 человека, 698 выздоровели. Вируса пока нет только в трех российских регионах — на Чукотке, в Республике Алтай Ненецком автономном округе.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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