В Минздраве рассказали о состоянии не начавших лечение от коронавируса вовремя

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациентов, не начавших лечение от коронавируса вовремя в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сейчас медики наблюдают ухудшение состояния тех пациентов, кто несвоевременно начал лечение, не придерживался определенных рекомендаций по терапии и поздно обратился к специалистам.
Как отметил Мурашко, система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях, часть коек была перепрофилирована. До конца апреля в стране должны развернуть почти 95 тысяч коек с учетом перепрофилирования.
Ранее Мурашко сообщил, что больные с пневмонией будут проходить такое же лечение, как и больные с коронавирусом. Он также отметил, что теперь диагноз «коронавирус» будет ставиться пациентам по клинической картине без лабораторного подтверждения.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 93,4 тысячи скончались, около 346 тысяч излечились. В России число заразившихся превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения