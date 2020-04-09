В Минздраве рассказали о состоянии не начавших лечение от коронавируса вовремя

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациентов, не начавших лечение от коронавируса вовремя в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, сейчас медики наблюдают ухудшение состояния тех пациентов, кто несвоевременно начал лечение, не придерживался определенных рекомендаций по терапии и поздно обратился к специалистам.

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Как отметил Мурашко, система здравоохранения России сегодня работает в стрессовых условиях, часть коек была перепрофилирована. До конца апреля в стране должны развернуть почти 95 тысяч коек с учетом перепрофилирования.

Ранее Мурашко сообщил, что больные с пневмонией будут проходить такое же лечение, как и больные с коронавирусом. Он также отметил, что теперь диагноз «коронавирус» будет ставиться пациентам по клинической картине без лабораторного подтверждения.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 93,4 тысячи скончались, около 346 тысяч излечились. В России число заразившихся превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве.

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