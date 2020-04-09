В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус». Больные с пневмонией будут проходить такое же лечение, как и больные с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, диагноз «коронавирус» будет ставиться по клинической картине. «Ставится диагноз без подтверждения лабораторного», — отметил он. Мурашко подчеркнул, что это является нормальной практикой для врачей.

Ранее главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко объяснил новые правила госпитализации пациентов, согласно которым больницы для лечения пациентов с коронавирусом и стационары для больных пневмонией решили объединить в единую систему. Перед тем, как пациентов поместят в стационар, будет оцениваться клиническая картина.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве.

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