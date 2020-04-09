В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус». Больные с пневмонией будут проходить такое же лечение, как и больные с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, диагноз «коронавирус» будет ставиться по клинической картине. «Ставится диагноз без подтверждения лабораторного», — отметил он. Мурашко подчеркнул, что это является нормальной практикой для врачей.
Ранее главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко объяснил новые правила госпитализации пациентов, согласно которым больницы для лечения пациентов с коронавирусом и стационары для больных пневмонией решили объединить в единую систему. Перед тем, как пациентов поместят в стационар, будет оцениваться клиническая картина.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения