Главврач центра в Коммунарке разъяснил новые правила госпитализации пациентов

Главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка Денис Проценко разъяснил новые правила госпитализации пациентов, согласно которым больницы для лечения пациентов с коронавирусом и стационары для больных пневмонией решили объединить в единую систему. Перед помещением пациентов в стационар будет оцениваться клиническая картина, написал Проценко на своей странице в Facebook.

«В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. <...> Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость ориентироваться на оценку клинической картины в сочетании с данными КТ [компьютерная томография] и при характерных изменениях — трактовать внебольничную пневмонию как COVID», — уточнил Проценко по итогам видеоконференции, проведенной Клиническим комитетом по борьбе с коронавирусом.

В комментариях к записи врач пояснил, что теперь пациентов, поступающих с диагнозом «внебольничная пневмония», будут верифицировать через КТ и помещать в многоместные палаты.

О создании комитета стало известно ранее 9 апреля. Его организовали главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве. В первую очередь члены комитета предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмонии, так как на данный момент большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 10 тысяч человек. Из них 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.

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