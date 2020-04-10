Росгвардия оцепила два села с несколькими зараженными коронавирусом жителями

Жители двух сел под Рязанью были изолированы от внешнего мира после того, как у нескольких человек обнаружили коронавирус. На выезде из населенных пунктов стоит оцепление Росгвардии, пешеходные тропы перекопаны, сообщает «7х7».

Речь идет о селах Заокское и Коростово в семи километрах от Рязани. 7 апреля вице-губернатор области Игорь Греков со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора доложил губернатору Николаю Любимову, что в этих поселениях живет 17 процентов от всех зараженных в области. На тот момент в регионе вирус был выявлен у 32 человек, следовательно, в селах проживало пять или шесть инфицированных.

Глава региона поручил ввести карантин. Жителям нельзя выезжать за пределы двух сел, въезд также запрещен. Выходить из дома можно только для получения медицинской помощи, раз в три дня — в магазин. Охранять границы вышли сотрудники полиции и ГИБДД.

Ограничительные меры вызвали возмущение вреди части населения, другие оказались не в курсе произошедшего. В итоге в Заокском прошли народный сход и встреча с Грековым. За этим последовала реакция губернатора и ужесточение запретов, к патрулированию присоединились росгвардейцы и сотрудники МЧС.

По данным на 10 апреля, в Рязанской области зарегистрированы 38 зараженных. Всего по России их почти 12 тысяч, большинство находится в Москве и Подмосковье.

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