Оценена угроза распространения коронавируса через кошек и собак

Домашние животные редко могут заражаться коронавирусом, но они могут переносить его на своем теле. Об этом предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с RT.
По его словам, в мире выявлены единичные случаи инфицирования кошек и собак SARS-CoV-2 от человека, поэтому их опасность как переносчиков вируса сильно преувеличена. Тем не менее у питомцев есть собственный коронавирус, который крайне редко угрожает их жизни и здоровью и не несет вреда для человека.
Однако домашние животные могут стать внешним фактором передачи инфекции. В частности, коронавирус способен длительное время оставаться на шерсти питомца. «Например, вы пошли гулять на улицу с собакой, она подошла близко к больному коронавирусом человеку, а когда вы пришли домой, ваш ребенок погладил собаку, а потом свое лицо, после чего происходит заражение», — описал способ распространения вируса специалист.
Чтобы избежать инфицирования, необходимо следить за гигиеной домашних животных, делать профилактические прививки и не целовать их. Также, если в доме находится заразившийся человек, его необходимо оградить от общения с питомцем, посоветовал Шеляков.
Ранее самым уязвимым к последствиям заражения коронавирусом домашним животным назвали кошку. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились. У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут распространять вирус.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения