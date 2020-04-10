Оценена угроза распространения коронавируса через кошек и собак

Домашние животные редко могут заражаться коронавирусом, но они могут переносить его на своем теле. Об этом предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с RT.

По его словам, в мире выявлены единичные случаи инфицирования кошек и собак SARS-CoV-2 от человека, поэтому их опасность как переносчиков вируса сильно преувеличена. Тем не менее у питомцев есть собственный коронавирус, который крайне редко угрожает их жизни и здоровью и не несет вреда для человека.

Однако домашние животные могут стать внешним фактором передачи инфекции. В частности, коронавирус способен длительное время оставаться на шерсти питомца. «Например, вы пошли гулять на улицу с собакой, она подошла близко к больному коронавирусом человеку, а когда вы пришли домой, ваш ребенок погладил собаку, а потом свое лицо, после чего происходит заражение», — описал способ распространения вируса специалист.

Материалы по теме «Если бы я знала, что случится дальше» Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать

Чтобы избежать инфицирования, необходимо следить за гигиеной домашних животных, делать профилактические прививки и не целовать их. Также, если в доме находится заразившийся человек, его необходимо оградить от общения с питомцем, посоветовал Шеляков.

Ранее самым уязвимым к последствиям заражения коронавирусом домашним животным назвали кошку. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились. У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут распространять вирус.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!