Лукашенко ввел учет провинившихся руководителей для «недопущения пересаживаний»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о внесении изменении в действующие акты по вопросам трудовых отношений. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Декретом Лукашенко ввел учет провинившихся руководителей для того, чтобы не допустить их перехода с одной должности на другую в случае неудовлетворительной работы на прежнем месте.

«В целях безусловного выполнения требований главы государства о недопущении случаев „пересаживания“ руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается осуществление мониторинга трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за этого в некоторых ситуациях у него пропадает желание жить. Такое, по его словам, часто происходит после утренних докладов министров. Кроме того, неприятные ситуации могут повториться и вечером, в результате чего у главы государства могут возникнуть трудности с тем, чтобы уснуть ночью.

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