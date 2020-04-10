Эксперт назвал факторы победы России в переговорах по нефти

К сделке, касающейся объемов добычи нефти, присоединился ряд стран, заинтересованных в повышении ее стоимости, и это говорит о победе России в переговорах. Такое мнение в ходе дискуссии на телеканале «Россия24» высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Состав участников оказался расширен, теперь и США присоединились, как они себя поведут, я согласен, еще пока не понятно, они ведут себя крайне капризно, но присоединились и Мексика, и Норвегия, и Бразилия, и Канада, и де-факто это можно считать победой, потому что практически расширение участников переговоров ведет лишь к тому, что рынок все-таки будет работать и будет работать на повышение цен, это очень хорошо», — отметил эксперт. Однако, по его словам, присоединение к сделке всех этих стран, особенно США, это шаг вынужденный, и, по его мнению, страны будут вести себя будут довольно непредсказуемо, поэтому рассчитывать на конструктивное сотрудничество с ними не стоит.

«Важной победой России на мой взгляд еще было то, что США очень серьезно надавили на саудитов, беспрецедентно серьезно, они даже поставили вопрос о существовании политической системы в Саудовской Аравии. Мало кто это заметил, эту инициативу сенаторов, но сказать для того, чтобы вести действительно планомерные боевые гибридные действия необходимо замечать все, и здесь Россия тоже оказалась страной, которая консолидировала сейчас этих участников и по сути вывела на новый уровень переговоров», — подчеркнул эксперт. Россия, по его словам, вынудила саудитов реально сокращать добычу, это действительно большой шаг. Второй важный момент заключается, по словам экспертов, в том, что Россия дала понять, что война не является конструктивным способом решения вопроса и единственный способ решение проблем - это договориться, ОПЕК, поэтому сделку можно было бы назвать ОПЕК++.

Россия, по словам эксперта, Россия сейчас находится в том же, а в некоторых случаях и лучшем положении, потому что сумела сохранить свой рынок, а снижение произойдет у всех, в гораздо больших объемах, чем рассчитывали.

Ранее 10 апреля сделку по нефти, согласованную накануне в ходе переговоров стран ОПЕК и других экспортеров, включая Россию, в Кремле назвали состоявшейся. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин доволен достигнутой договоренностью. В Кремле уверены, что договор сумеет стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей.

По условиям соглашения, Россия и Саудовская Аравия с мая снизят добычу до 8,5 миллиона баррелей в сутки. Если считать от мартовских уровней, то российские компании взяли на себя максимальные, по сравнению с партнерами по договору, обязательства.