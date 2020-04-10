Второго за день нарушившего домашний карантин водителя поймали в Москве

В московском районе Отрадное поймали второго за день водителя, нарушившего режим домашнего карантина. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Нарушителю 29 марта диагностировали коронавирус и обязали в течение двух недель находиться в изоляции, однако он эти предписания нарушил.

Ранее 10 апреля сообщалось, что столичные полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя, который 22 марта был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией и 4 апреля был выписан после лечения. До 18 апреля он должен был находиться на домашнем карантине. Москвича поймали на пересечении МКАД и Щелковского шоссе.

В сопровождении полиции он был доставлен в больницу, его машину направили на спецстоянку.

За последние сутки в России выявлено почти 1,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). Всего в стране число зараженных коронавирусом составило почти 12 тысяч.

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