Второго за день нарушившего домашний карантин водителя поймали в Москве

В московском районе Отрадное поймали второго за день водителя, нарушившего режим домашнего карантина. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Нарушителю 29 марта диагностировали коронавирус и обязали в течение двух недель находиться в изоляции, однако он эти предписания нарушил.
Ранее 10 апреля сообщалось, что столичные полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя, который 22 марта был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией и 4 апреля был выписан после лечения. До 18 апреля он должен был находиться на домашнем карантине. Москвича поймали на пересечении МКАД и Щелковского шоссе.
В сопровождении полиции он был доставлен в больницу, его машину направили на спецстоянку.
За последние сутки в России выявлено почти 1,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве (1124), Московской области (182) и Республике Коми (58). Всего в стране число зараженных коронавирусом составило почти 12 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения