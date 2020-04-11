Раскрыт возраст большинства заразившихся коронавирусом москвичей

Возраст более половины новых заразившихся коронавирусом в Москве меньше 45 лет. Такую информацию раскрыл в субботу, 11 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
47,5 процентов новых инфицированных находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 5 процентов больных — дети. Те, чей возраст находится в диапазоне 46 — 65 лет, составили 35,5 процента от числа новых случаев заболеваний. Меньше всего случаев болезни среди тех, кому за 80; заболевших в этой возрастной группе 4 процента.
В целом в столице к настоящему моменту зафиксировано 8852 заболевших.
Ранее 11 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции сообщал, что в Москве за последние сутки зафиксировали 1030 новых случаев заражения коронавирусом. В целом по России зафиксировано 1667 новых случаев. Общее число инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных случаев, 1045 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения