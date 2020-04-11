В Москве выявили более 1000 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксировали 1030 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

В Московской области выявили 152 случая инфицирования. В целом по России зафиксировано 1667 новых случаев.

Ранее 11 апреля сообщалось, что в столице отметили рост числа вылечившихся от коронавируса: за последние сутки из больницы в Коммунарке выписали 87 человек.

В Москве из-за распространения коронавируса до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С начала следующей недели в столице будут постепенно вводить пропускной режим. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.

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