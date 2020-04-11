В Москве выявили более 1000 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксировали 1030 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
В Московской области выявили 152 случая инфицирования. В целом по России зафиксировано 1667 новых случаев.
Ранее 11 апреля сообщалось, что в столице отметили рост числа вылечившихся от коронавируса: за последние сутки из больницы в Коммунарке выписали 87 человек.
В Москве из-за распространения коронавируса до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С начала следующей недели в столице будут постепенно вводить пропускной режим. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения