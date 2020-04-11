Коронавирусу предрекли судьбу сезонного заболевания

Коронавирус нового типа, вероятно, как и другие коронавирусные инфекции, станет сезонным заболеванием. Такую судьбу предрек ему директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» на телеканале «Россия 1».
По мнению Кутырева, COVID-19 будет посещать человечество так же, как и четыре других коронавируса. Эксперт добавил, что подобные пандемические проявления происходят в мировой истории примерно каждые 10 лет.
Похожее заявление сделал ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он считает, что новый коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции.
По последним данным, в мире насчитывает свыше 1,7 миллиона зараженных коронавирусом нового типа. Более 100 тысяч человек погибли, свыше 370 тысяч излечились. В России зарегистрировано 13 584 случая заражения, летальных случаев — 106.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения