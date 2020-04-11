Коронавирусу предрекли судьбу сезонного заболевания

Коронавирус нового типа, вероятно, как и другие коронавирусные инфекции, станет сезонным заболеванием. Такую судьбу предрек ему директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» на телеканале «Россия 1».

По мнению Кутырева, COVID-19 будет посещать человечество так же, как и четыре других коронавируса. Эксперт добавил, что подобные пандемические проявления происходят в мировой истории примерно каждые 10 лет.

Похожее заявление сделал ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он считает, что новый коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции.

По последним данным, в мире насчитывает свыше 1,7 миллиона зараженных коронавирусом нового типа. Более 100 тысяч человек погибли, свыше 370 тысяч излечились. В России зарегистрировано 13 584 случая заражения, летальных случаев — 106.

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