Запущено приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина

Минкомсвязь России запустила приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» для выдачи цифровых пропусков на время карантина. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС.

Приложение появилось в App Store и Google Play. Оно позволяет гражданам после указания своего статуса и заполнения анкеты получить мобильный пропуск в виде QR-кода для выхода из дома во время режима самоизоляции.

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«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — говорится о QR-коде в описании приложения.

Сообщается, что для получения пропуска нужно указать паспортные данные и адрес проживания, а также загрузить фото документов и свое селфи с документами. В приложении также запускается таймер нахождения на улице.

При этом Минкомсвязь никак не анонсировала выход приложения и не комментировала его.

10 апреля, объявляя о введении пропускного режима в Москве, мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что специальный код будет состоять из букв и цифр, а получить его можно будет на портале mos.ru.

Согласно указу мэра, начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Однако действовать они начнут не сразу — наличие пропусков для поездок по столице станет обязательным со среды, 15 апреля.

Пропуск будет необходим для поездок на личном и общественном транспорте. Передвигаться пешком можно будет без пропуска, но с учетом ранее установленных ограничений.

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