Запущено приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина

Минкомсвязь России запустила приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» для выдачи цифровых пропусков на время карантина. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС.
Приложение появилось в App Store и Google Play. Оно позволяет гражданам после указания своего статуса и заполнения анкеты получить мобильный пропуск в виде QR-кода для выхода из дома во время режима самоизоляции.
«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — говорится о QR-коде в описании приложения.
Сообщается, что для получения пропуска нужно указать паспортные данные и адрес проживания, а также загрузить фото документов и свое селфи с документами. В приложении также запускается таймер нахождения на улице.
При этом Минкомсвязь никак не анонсировала выход приложения и не комментировала его.
10 апреля, объявляя о введении пропускного режима в Москве, мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что специальный код будет состоять из букв и цифр, а получить его можно будет на портале mos.ru.
Согласно указу мэра, начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Однако действовать они начнут не сразу — наличие пропусков для поездок по столице станет обязательным со среды, 15 апреля.
Пропуск будет необходим для поездок на личном и общественном транспорте. Передвигаться пешком можно будет без пропуска, но с учетом ранее установленных ограничений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения