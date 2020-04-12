Внучка показала видео прощания с не знающей о приближающейся смерти бабушкой

Пользовательница TikTok опубликовала трогательный видеоролик, на котором вся ее семья прощается по телефону с умирающей бабушкой. Все участники телефонного разговора понимали, что 81-летняя женщина скоро скончается, в то время как она сама оставалась в неведении, пишет издание «Медиаликс».

Франческа Онорато рассказала, что ее 81-летняя бабушка Роберте Татли проходила лечение в реабилитационном центре с пневмонией после того, как у нее нашли коронавирусную инфекцию. Врачи сообщили ее семье, что женщина скоро умрет, однако самой пациентке об этом не сказали.

Видео: @sinjinshairyballsack / TikTok

Онорато также поделилась своими сожалениями о том, что семья не смогла попрощаться с умирающей бабушкой в жизни, а должна была сделать это по телефону.

«Когда твоей бабушке остается жить всего пару дней из-за коронавируса, а некоторые говорят, что все равно будут выходить из дома», — подписала трогательное видео девушка.

Ситуация так тронула Франческу, что она обратилась к подписчикам с просьбой не покидать свои дома, пока коронавирусная пандемия угрожает жизни людей. Она подчеркнула, что хотела, чтобы люди поняли, что коронавирус — это реальность, и оставались дома.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 1,7 миллиона заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 108,8 тысячи человек, 404,2 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 185 странах.

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