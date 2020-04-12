Основатель «Хора Турецкого» собрался на Марс

Основатель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий собрался полететь на Марс в качестве космического туриста. Его заявление на этот счет в воскресенье, 12 апреля, передает ТАСС.

«Принял решение забронировать место в полете на Красную планету. Компания позволяет букировать билет и получать возможность одним из первых жителей Земли отправиться в космическое приключение», — объявил Турецкий.

О решении отправиться на Марс Турецкий заявил в свой день рождения, который приходится на День космонавтики. По словам именинника, для полета ему придется найти в своем концертном графике 289 свободных дней.

Материалы по теме Русская посадка Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?

Туристические полеты к Марсу еще не осуществлялись. Американский антрепренер Илон Маск в 2019-м заявлял, что корабль Starship SN1 его компании SpaceX сможет отправиться к Марсу в 2024-м, но на испытаниях в апреле его прототип лопнул.

Ранее в марте ЕС и Россия отказались от планов запустить в июле-августе 2020-го астробиологическую экспедицию к Марсу Exomars-2020 из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе».

Михаил Турецкий — певец, продюсер и шоумен, наиболее известный, как создатель «Хора Турецкого». В 2010 году он стал Народным артистом России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

а