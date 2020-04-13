Сотни мемориалов проверили в Подмосковье к 9 Мая

В Подмосковье в рамках проекта «Мемориал» продолжается проверка памятников и воинских захоронений к 75-летию Победы, уже проверено 2,3 тысячи объектов. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 13 апреля.

«В результате надзорных действий выявлено 327 различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов», — сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Он отметил, что ответственные организации приводят в порядок фасады мемориалов, очищают их, убирают прилегающую территорию. По его словам, в надлежащее состояние привели уже 122 объекта.

11 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий в связи с распространением коронавируса не принималось.

Операция «Мемориал» стартовала в Московской области 25 февраля.