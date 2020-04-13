В России приостановили прием экзаменов на водительские права из-за коронавируса

Госавтоинспекция приостановила прием экзаменов на водительские права из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД) Олег Понарьин, передает ТАСС.
Понарьин объяснил, что в России прекращена деятельность автошкол, в связи с чем и был приостановлен прием экзаменов. Он добавил, что пока неизвестны сроки приостановки, они будут уточняться по мере стабилизации общей ситуации в стране.
8 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству автоматически продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и других документов, удостоверяющих личность, не менее, чем на три месяца. Глава государства заявил, что «сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения