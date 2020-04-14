Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд рассказал о том, что в Эр-Рияде наладили отношения с Москвой, назвав их семейными. Об этом он заявил в прямом эфире Bloomberg TV.

Принц прокомментировал вопрос ведущей о «довольно неприятном разводе» между странами. «Я бы не назвал это так. У нас бывают разногласия, как и в любой семье. Но (...) их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода», — отметил он.

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Министр также прокомментировал новое соглашение в формате ОПЕК+. По его мнению, ситуация на нефтяном рынке вскоре стабилизируется.

Соглашение в формате ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, подписали 23 страны. Они пошли на снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Дополнительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт договорились убрать с рынка еще 2 миллиона баррелей. Неясными пока остаются обязательства, которые возьмут на себя другие страны, в первую очередь США.

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