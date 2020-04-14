Российский бизнес оживился на второй неделе самоизоляции

Российский бизнес оживился во время второй недели самоизоляции из-за пандемии коронавируса: доля работающих торговых точек малого и среднего предпринимательства с 6 по 12 апреля увеличилась на 4,8 процента по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-касс «Эвотор».

«Так, на второй неделе карантина в стране работало только 44,4 процента торговых точек, а на первой неделе карантина их было 39,5 процента», — отмечают аналитики.

Также замечен рост покупательской активности и выручки — 8,7 процентных пункта. По данным сервиса, на второй неделе самоизоляции предприятия МСП выручили уже почти половину (44,3 процента) от первой недели марта (35,6 процента).

Как заявил в начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг даже при наличии у них задолженности по платежам. По его словам, погасить задолженности можно будет в рассрочку. Эта мера принята в связи с распространением коронавирусной инфекции, из-за чего бизнес оказался в тяжелом положении.

Кроме того, российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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