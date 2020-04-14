50 тысяч продуктовых и медицинских наборов вручили жителям Подмосковья

Около 50 тысяч продуктовых и медицинских наборов раздали волонтеры жителям Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщается в Instagram-канале регионального правительства во вторник, 14 апреля.

В период действия режима самоизоляции в регионе организованы добровольческие отряды. В первую очередь поддержка оказывается людям старшего возраста и многодетным семьям, говорится в сообщении.

Волонтеры разносят продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, а также помогают в решении бытовых вопросов.

Всего на данный момент в добровольческой деятельности задействованы 1,5 тысячи волонтеров. Вместе с работниками социальных служб они ежедневно обзванивают порядка 100 тысяч человек, составляют перечень необходимых услуг.

8 апреля губернатор Андрей Воробьев назвал работу волонтеров неоценимой. Он заверил, что после прохождения пика эпидемии коронавирса самым активным из них дадут денежное вознаграждение.