Победивший коронавирус 25-летний пациент сделал признание после выздоровления

Житель шотландского города Эдинбург Калюм Уишарт (Calum Wishart) поборол пневмонию COVID-19 и признался, что недооценивал опасность этой болезни. Его видеообращение опубликовал таблоид Daily Mail.
25-летний Уишарт самоизолировался дома после того, как 19 марта у него поднялась температура. Вскоре у него проявились и другие симптомы коронавируса: кашель, тошнота, диарея и затрудненное дыхание. Когда 26 марта он потерял сознание, мать испугалась, что он умер.
Молодого человека отвезли на скорой в больницу, где у него диагностировали COVID-19. Лечение помогло, он выздоровел, и спустя неделю его выписали.
После выхода из больницы Уишарт сделал признание. «У меня было совершенно неправильное отношение к эпидемии. Не скажу, что я рвался обниматься с незнакомцами или что-то вроде этого, но я недооценивал, насколько серьезно эта болезнь может протекать, — отметил он в видеообращении. — Я был убежден, что в силу возраста я перенесу пневмонию так же легко, как обычную простуду».
Британец надеется, что его история заставит окружающих со всей серьезностью отнестись к мерам предосторожности. Он призвал всех оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса.
Ранее американка, заразившаяся в Италии коронавирусом нового типа, раскрыла пугающую правду о симптомах болезни. По ее словам, люди ее возраста могут не испытывать распространенные симптомы пневмонии COVID-19.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения