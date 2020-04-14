Развитым странам предсказали рекордный обвал

Во втором квартале 2020 года экономика развитых стран сократится на 35 процентов по сравнению с первым. Это рекордный в истории показатель, более того, он в четыре раза больше, чем предыдущий максимум 2008 года. К такому выводу пришли в Goldman Sachs, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо американского инвестбанка клиентам.

Насколько быстро экономика восстановится, предсказать невозможно, потому что никто не в состоянии спрогнозировать, как быстро сотрудники предприятий смогут вернуться на свои рабочие места.

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Как говорится в сообщении, в последние дни кажется, что пандемия вышла на свой пик. Но, возможно, это лишь следствие максимальной изоляции людей, и при снятии карантина число заболевших вновь вырастет.

По мнению автора записки, нью-йоркского экономиста Яна Хациуса, вклад развитых стран в борьбу с пандемией значителен, но Европа должна делать больше. В том числе дополнительно, более масштабно и централизовано, смягчить финансовую политику. Кроме того, богатым странам придется помогать развивающимся экономикам бороться с кризисом.

Ранее аналитики Goldman Sachs отметили, что самые страшные времена и пик кризиса на фондовом рынке США остались позади. Главной угрозой остается возможность второй волны эпидемии, которая может наступить после преодоления первой.

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