Названы условия для снятия введенных из-за коронавируса ограничений

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условия для снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в разных странах мира. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Гебрейесуса, контроль можно ослабить только в случае введения мер в области общественного здравоохранения. В частности, имеется в виду возможность отслеживать контакты. Гендиректор ВОЗ напомнил, что перед открытием границ государства должны убедиться в соблюдении обязательных мер: контроле передачи вируса, выявлении, тестировании, изоляции новых случаев и отслеживании контактов.

Помимо этого, необходимо обеспечить безопасность от вспышки для таких общественных мест, как медицинские учреждения, школы и другие. Также надо предотвратить возможность ввоза новых случаев вируса в страну, добавил Гебрейесус.

Ранее ВОЗ сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Как сообщил Гебрейсус, за время пандемии свиного гриппа им заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 449 случаев оказались летальными. Однако количество жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

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