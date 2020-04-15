Турист насильно сложил чайке крылья ради эффектного снимка и попал на видео

Китайский турист насильно удерживал чайку ради эффектного снимка во время фотосессии на пляже. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало The Sun.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как китаец складывает птице крылья и держит ее таким образом, чтобы она не смогла вырваться и улететь. После того как его несколько раз фотографируют, путешественник подбрасывает чайку в воздух.

Как уточняет издание, инцидент произошел на пляже в портовом городе Далянь китайской провинции Ляонин сразу после снятия режима самоизоляции и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Делавшая снимки туристка заявила, что своими действиями они помогали детям кормить птиц.

6 ноября прошлого года сообщалось, что туристы поймали пролетавшую мимо чайку на пристани и насильно засунули ей в клюв кусок хлеба, чтобы сфотографироваться. Другие туристы пристыдили их за издевательство над птицами.

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