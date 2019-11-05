Туристка целовалась с незнакомцами ради эффектных фото и прославилась

Туристка попросила незнакомца поцеловать ее на фоне Эйфелевой башни в Париже, чтобы выложить в соцсети эффектные фотографии из путешествия. Об этом сообщает Daily Mail.

Выпускница университета Кристиана Куки (Kristiana Kuqi) из Косово призналась в этом в своем Twitter-аккаунте, а затем порекомендовала подписчикам последовать ее примеру. По мнению бывшей студентки, поцелуй у Эйфелевой башни приносит счастье.

Затем Куки опубликовала еще одну фотографию, на которой она целует другого мужчину возле Колизея в Риме. «Надеюсь, что этот снимок из Рима так же хорош», — прокомментировала она фото.

После этого девушка добавила и третий снимок. На нем она стоит в синем платье спиной к камере и целует пожарного, выглядывающего из пожарной машины. «Это пожарный, приехавший на вызов, когда я была на свадьбе в Кентуки. Надеюсь, у него все хорошо», — подписала Куки.

Парижский пост Куки стал вирусным и собрал 454 тысячи лайков. «О боже, как мне это нравится!», «Это очень современно», «Речь идет не о том, чтобы объехать весь мир со своим парнем, а о том, чтобы иметь парня в каждой части мира», — высказались некоторые пользователи соцсети.

Однако нашлись и те, кто осудил девушку. «Ты ведь не знаешь, где были все эти люди до тебя, сис», «Вы же просто обменялись бактериями», — негодовали подписчики.

В октябре туристка сфотографировалась на фоне фонтана Треви в Риме и обнаружила трогательную сцену на заднем плане. Когда ее фотографировал знакомый, он случайно захватил влюбленную пару, стоявшую у воды. На одном опубликованном в сети фото видно, как молодой человек делает предложение девушке, а на другом — как они обнимаются, пока путешественница позирует перед ними.

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