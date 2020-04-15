Увеличивших свои формы девушек высмеяли в сети за нелепые ошибки фотошопа

Пользователи интернета высмеяли девушек, увеличивших свои формы на снимках в социальных сетях, за нелепые ошибки при использовании фотошопа. На отредактированные кадры обратили внимание в Daily Mail.

Так, например, один юзер из Вашингтона нашел снимок девушки в облегающем черном платье, которая с помощью ретуши значительно увеличила грудь и ягодицы на фотографии, из-за чего фон заметно исказился. Мужчина опубликовал этот кадр на портале Reddit, чтобы пристыдить тех, кто злоупотребляет ретушью.

Другой обратил внимание на коллаж, где сопоставлены две фотографии одной и той же девушки с пышными формами в красном платье: справа был размещен снимок без фотошопа, а слева — отредактированный вариант. Он счел оригинальную фотографию более удачной.

Внимание пользователей также привлекла фотография блогерши из Вьетнама, которая сфотографировала себя в помещении с зеркалами. Девушка позировала в облегающем платье бежевого цвета, а затем решила отфотошопить свои ягодицы в одном из отражений, забыв увеличить их в другом.

My new favorite dress 🤎 @fashionnova fashionnovapartner Фото опубликовано @oanhdaqueen

Ранее подписчики телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки разглядели фотошоп и «поплывший» фон на ее снимке, где она позирует на фоне деревьев в розовом спортивном костюме. Пользователи сети обратили внимание на то, что знаменитость уменьшила живот и увеличила грудь с помощью ретуши, из-за чего форма дома на заднем плане заметно исказилась.

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