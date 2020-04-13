Уличенная в фотошопе Канделаки показала оригинал фото с открытым животом

Медиаменеджер Тина Канделаки ответила уличившим ее в фотошопе поклонникам и телеведущей Ксении Собчак оригиналом снимка, где она запечатлена с открытым животом. Комментарий Канделаки и указанное фото появились в ее Telegram-канале.

Журналистка выложила свою неотредактированную фотографию, а также кадр с ягодицами Собчак.

В тексте заметки Канделаки заявила, что Собчак получила шоу на Первом канале «за унизительную роль спойлера на президентских выборах».

«Как же все-таки приятно, когда единственная теледива на нашем небосклоне спускается на грешную землю моего Instagram», — написала 44-летняя знаменитость в своем посте.

Ранее 13 апреля подписчики Тины Канделаки обратили внимание, что она уменьшила живот и увеличила грудь на размещенном в Instagram фото. Из-за этого форма дома на заднем плане заметно исказилась. Среди таких юзеров оказалась и Ксения Собчак, которая уличила Канделаки в фотошопе в своем Telegram-канале. «А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья — это только настоящие спортсмены делают, да?» — поинтересовалась она.

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