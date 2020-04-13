На снимке Тины Канделаки разглядели фотошоп живота и «поплывший» из-за него фон

Подписчики телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки разглядели фотошоп живота и «поплывший» фон на ее снимке. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

В описании к публикации журналистка рассказала о 10 привычках, которые мешают похудению. К ним она отнесла недостаток сна, употребление алкоголя и отсутствие тренировок. На прикрепленном к посту фото Канделаки позирует на фоне деревьев в розовом спортивном костюме: укороченной майке, лосинах и кроссовках Nike.

Подписчики знаменитости обратили внимание, что она уменьшила живот и увеличила грудь с помощью фотошопа, из-за чего форма дома на заднем плане заметно исказилась. Среди заметивших это юзеров оказалась и Ксения Собчак. «А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья — это только настоящие спортсмены делают, да?» — высказалась телеведущая в своем Telegram-канале.

Ее поддержали и другие пользователи Instagram. «Ну пресс отфотошопили», — отметил один в комментариях под постом Канделаки. «На этом фото береза "поплыла" и дом за ней "поплыл"...» — прокомментировал второй. «Заметили, как березка вдоль живота и окно у дома на заднем плане поплыли?» — высказался третий. «На фото хорошо, на видео совсем не так. Тина, не обманывай ни и себя, ни других» — посоветовал последний.

В январе бывшую модель и телеведущую Кэти Прайс уличили в применении фотошопа на селфи и посмеялись над ней в сети. Модель отметила, что не использовала фильтры на фото, однако поклонники заметили следы основательного фотошопа — чересчур гладкую кожу на лбу и вокруг глаз женщины, и принялись шутить над ней в комментариях.

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